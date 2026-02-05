Ravenna diventa per tre giorni la capitale italiana dell’educazione finanziaria. Dal 24 al 26 marzo la città ospiterà infatti la finale nazionale del progetto europeo “Conoscere la Borsa”, iniziativa promossa dall’Associazione europea delle Casse di Risparmio e delle Banche territoriali, rivolta a studenti delle scuole superiori e delle università.

Il progetto, che coniuga formazione e competizione in modo ludico, permette ai partecipanti di avvicinarsi ai meccanismi dei mercati finanziari attraverso una simulazione reale: le squadre, composte da due a quattro studenti, ricevono un budget virtuale di 50 mila euro da investire sui mercati borsistici. L’andamento dei titoli scelti determina una classifica nazionale, al termine della quale vengono proclamati i vincitori.

L’evento conclusivo dell’edizione 2025-2026 si svolgerà proprio a Ravenna, dove arriveranno 66 studenti e studentesse provenienti da 16 scuole finaliste di tutta Italia, accompagnati da 16 docenti e da rappresentanti del mondo bancario. Le città coinvolte spaziano da Bologna a Trento, da Cuneo a Salerno, passando per Fermo, Jesi, Viterbo, Volterra, Fabriano, Gorizia e molte altre.

Il programma si aprirà martedì 24 marzo con il Welcome Day e i saluti istituzionali, alla presenza del presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, del sindaco Alessandro Barattoni e di altre autorità del mondo bancario, scolastico e istituzionale.

Mercoledì 25 i partecipanti visiteranno il Campus universitario di Ravenna e nel pomeriggio prenderanno parte al “Silent Play”, un percorso culturale guidato tra le voci di Dante e Byron, seguito dalla visita ai Musei Byron e del Risorgimento.

Giovedì 26 sarà invece dedicato all’“Economy Day”, con una lezione di educazione finanziaria e la sfida finale, che si svolgerà attraverso una piattaforma interattiva Kahoot, coinvolgendo tutti i team in gara.

Per la Cassa di Ravenna, a rappresentare il territorio nella finale nazionale saranno gli studenti dell’Istituto Manfredi-Tanari di Bologna, qualificatisi per l’ultimo atto del progetto e guidati dalla professoressa Claudia Pelliconi.

Un appuntamento che unisce economia, formazione e cultura, confermando Ravenna come città capace di accogliere eventi di rilievo nazionale e di parlare alle nuove generazioni del futuro finanziario ed europeo.