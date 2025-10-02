Incidente sul lavoro questa mattina lungo la statale 16 Adriatica, nel tratto in corsia sud compreso tra il distributore Eni e il cavalcavia dell’Iperbarico, a Ravenna.
Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un macchinario utilizzato nei lavori di asfaltatura.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto, oltre alle ambulanze, è arrivata anche l’elimedica che ha trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.
Il cantiere interessato era già interdetto al traffico, circostanza che ha evitato ripercussioni significative sulla viabilità della statale.