Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 13 novembre, all’incrocio tra via di Roma e via Diaz, nel centro di Ravenna. Tre operai impegnati in un cantiere edile hanno minacciato di dare fuoco alla struttura per protestare contro il presunto mancato pagamento di alcune spettanze.

Sul posto sono rapidamente intervenuti polizia, vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza, che hanno cinturato l’area e avviato un’operazione di mediazione per convincere i lavoratori a desistere. Per motivi di sicurezza il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Dall’impalcatura i tre operai hanno lanciato a terra alcuni pezzi di cartone, mentre attorno al cantiere si è radunata una folla di curiosi attirata dal trambusto e dai mezzi di emergenza.

Le forze dell’ordine impegnate a riportare la calma e garantire la sicurezza dell’area, i tre operai sono scesi,ilgesto è dovuto dal mancato pagamento degli stipendi da tre mesi.