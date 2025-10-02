Dall’inizio dell’estate ad oggi, la Questura di Ravenna ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo del territorio, dando seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto.

L’analisi dei fenomeni legati a furti, risse, scippi e degrado urbano ha portato all’emissione di 103 provvedimenti nei confronti di altrettanti soggetti, per lo più giovani, autori di reati contro il patrimonio o la persona.

Nel dettaglio, sono stati disposti 54 divieti di ritorno in diversi comuni della provincia, tra cui Cervia, Ravenna, Faenza e la Bassa Romagna, oltre a 36 D.A.Spo Willy e 2 D.A.Spo per spaccio, con divieti di accesso a locali e pubblici esercizi fino a tre anni. Particolare attenzione è stata riservata all’area della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer, dove sono stati emessi 14 divieti di accesso agli esercizi pubblici e 11 D.A.C.Ur., i divieti di accesso a specifiche aree urbane.

Misure che, spiegano dalla Questura, mirano a garantire sicurezza, tutela del decoro urbano e vivibilità degli spazi pubblici.