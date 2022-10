“Sulla sconvolgente vicenda delle nutrie catturate e poi fucilate sul posto notte tempo nel parco Teodorico interviene duramente anche l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che annuncia un’azione giudiziaria già nelle prossime ore nei confronti del sindaco di Ravenna e della giunta nel suo insieme. Secondo quanto ricostruito da alcuni volontari locali per le famiglie di nutrie del Parco Teodorico, a ridosso del centro città a Ravenna, è iniziata la strage, in quanto verrebbero Catturate tramite gabbie e poi giustiziate nottetempo direttamente nella gabbia a colpi di arma da fuoco.

“Chiediamo alla magistratura di accertare lo svolgimento di questi fatti- scrivono in una nota gli animalisti dell’AIDAA- e se cosi fosse chiediamo indagini approfondite e soprattutto chiediamo di individuare l’esistenza di responsabilità penali e di agire nei confronti di queste persone. Sotto il profilo politico e morale – conclude la nota- non possiamo che condannare l’ennesima decisione di questa amministrazione che dimostra di tutelare gli animali a colpi di fucile dopo che in passato si è registrato un accanimento anche contro altre specie come i daini ed i pavoni, un gesto da condannare e del quale chiederemo conto anche ai vertici pentastellati visto che l’assessore competente è del partito di Conte”.”