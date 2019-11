La pagina Facebook delle Sardine di Ravenna, amministrata da 5 giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, universitari o lavoratori in parte ravennati in parte fuori sede, ha raggiunto quasi 12mila iscritti. Il movimento nato per contrastare Salvini nelle piazze, a Ravenna manifesterà in Darsena, partendo dall’ancora nei pressi del Candiano, il 4 dicembre a partire dalle ore 19.