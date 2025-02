Ravenna: Nicola Grandi è il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative

Dopo tanta attesa è ufficiale: Nicola Grandi sarà il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative di Ravenna. È arrivata ieri sera la decisione da Roma, decisione che arriva in extremis a due giorni dall’avvio della campagna elettorale di Alessandro Barattoni, candidato del Centrosinistra. Grandi, che è capogruppo in consiglio comunale di Viva Ravenna, diventa oggi il candidato di Fratelli d’Italia con una soluzione tecnica che dovrebbe accontentare anche Forza Italia, che più volte si è espressa in favore di un candidato politico e partitico. Dopo che la Lega ha candidato Ancisi insieme a Popolo della Famiglia e Lista per Ravenna con lista unica, resta da capire cosa farà La Pigna