Nuovo appuntamento con Ravenna Musica Off, la rassegna curata dall’Associazione Mariani in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che affianca la stagione di Ravenna Musica con l’obiettivo di offrire al pubblico strumenti utili per un ascolto più consapevole dei concerti in programma.

In vista del concerto di giovedì 12 febbraio al Teatro Alighieri, che vedrà protagonisti il violinista Pavel Berman e il pianista Vardan Mamikonian, sabato 7 febbraio alle ore 16.30 si terrà un incontro di approfondimento presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani (via Dante 4).

A guidare il pubblico nell’ascolto sarà Fabrizio Zoffoli, primo violino del Quartetto Guadagnini, che illustrerà il programma del concerto: la Sonata per violino e pianoforte in si bemolle maggiore K 454 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sonata n. 2 per violino e pianoforte in re maggiore op. 94 bis di Sergej Prokofiev, Baal Shem. Tre quadri di vita cassidica di Ernest Bloch e Tzigane di Maurice Ravel.

Nel corso dell’incontro, due giovani musicisti – un violinista e un pianista – eseguiranno alcuni estratti dei brani in programma, offrendo al pubblico un’anticipazione dal vivo delle atmosfere del concerto.

Violinista del Quartetto Guadagnini dal 2012, Zoffoli si è esibito nelle principali sale da concerto italiane ed europee, affiancando all’attività concertistica un’intensa attività didattica che lo ha portato in Giappone, Cina, Thailandia, Emirati Arabi Uniti e Sud America.

L’incontro è a ingresso libero. I partecipanti che desidereranno assistere al concerto del 12 febbraio potranno usufruire di biglietti a prezzo ridotto.