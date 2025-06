Nonostante il grande caldo di questi giorni la Darsena di Città si è confermata luogo perfetto per un evento di sport e aggregazione. La brezza dal mare ha contrastato la calura rendendo il pomeriggio della quarta edizione della Ravenna Music Race Beer Edition perfetto per una corsa o una camminata in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Giovani, famiglie, camminatori, runner allenati e occasionali per una manifestazione di sport, ma anche di musica e birra che ha raccolto in Darsena oltre un migliaio di iscritti partiti davanti al Darsenale Brewpub con il via dato dal Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. Un’edizione che conferma, ancora una volta, il successo dell’idea nata dalla collaborazione tra Ravenna Runners Club, Darsenale e Birra Bizantina.

Un appuntamento che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni in una ludico motoria di 8Km per tutti. Per il quarto anno consecutivo si conferma una bella occasione per stare insieme in uno scorcio unico che collega il centro storico al mare attraverso il braccio d’acqua che arriva a lambire il cuore della città di Ravenna, arricchito dalla passerella in legno che lo rende sempre più punto di ritrovo per i ravennati.

Dal momento della partenza fino alla fine della gara la festa è stata animata dalla musica della radio più ascoltata in Romagna, Radio Studio Delta con la carica e il djset di Ada Rey Dj e da diversi punti musica lungo il percorso che hanno fatto ballare e cantare tutti i partecipanti e in cui hanno suonato Pargonz, Maniac Duo, Tiziano Trobbiani, Windstorm e Dj Gianfry. Due i punti di distribuzione della birra per tutti gli iscritti con assaggi, compresi nella quota di iscrizione di Pilota e Alba, del Darsenale brewpup a completare il clima di festa della giornata.

“Per il quarto anno consecutivo – afferma Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – abbiamo regalato alla città un pomeriggio originale da passare in compagnia di amici condito da musica, birra e divertimento. L’idea della Ravenna Music Race in formato Beer Edition si conferma una pensata eccezionale che in questi anni ha saputo accogliere tante persone nell’area della Darsena di Ravenna in pieno tramonto. Non possiamo che ringraziare i tanti partner che si sono spesi in prima persona per questo risultato, ad iniziare dal Darsenale brewpub e da Birra Bizantina. Senza dimenticare Radio Studio Delta e tutte le band che con la loro musica hanno contribuito ad un clima festoso, i volontari di Advs e Avis, fondamentali per la sicurezza e l’organizzazione, l’Amministrazione comunale, la Polizia municipale per il solito grande e professionale supporto e naturalmente tutti i nostri fondamentali sponsor Consar, Sva Dakar, Friante, GranFrutta Zani, Secondamano e Iovedodicorsa”.