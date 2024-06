Si chiude il sipario della terza edizione della Ravenna Music Race Beer Edition. Un successo senza precedenti con il record di iscritti all’evento. La musica, la birra e l’entusiasmo della Ravenna Music Race Beer Edition 2024 hanno invaso le vie della Darsena di Città e del Parco Teodorico regalando un bellissimo momento a tutta la città.

Una manifestazione di sport, ma anche di musica e birra che ha raccolto in Darsena oltre 1300 persone partite davanti al Darsenale Brewpub con il via dato dal Prefetto Castrese De Rosa e dall’Assessore allo Sport e Turismo Giacomo Costantini. Un sold out che stabilisce il nuovo record dell’evento e che attesta il successo dell’idea nata dalla collaborazione tra Ravenna Runners Club, Darsenale e Birra Bizantina.

Un appuntamento che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni in una ludico motoria di 8Km per tutti. Per il terzo anno consecutivo si conferma una bella occasione per stare insieme in una delle location più cool di Ravenna, appena rinnovata con la nuova passerella in legno lungo il canale Candiano. Inoltre, tutti i partecipanti hanno ricevuto la prima card, la n. 001, pezzo unico da collezione che darà la possibilità di scaricare gratuitamente il nuovo brano di Marco Frattini “A due passi dal cielo”, colonna sonora ufficiale dell’evento.

Dal momento della partenza fino alla fine della gara la festa è stata animata dalla musica della radio più ascoltata in Romagna, Radio Studio Delta con la carica e il djset di JuryMaru dj e MarioRomario Voice e da otto punti musica lungo il percorso che hanno fatto ballare e cantare tutti i partecipanti e in cui hanno suonato Pargonz, Senza Freni, Maniac Duo, Tiziano Trobbiani, Windstorm e Doc Bads Notes. Finita la gara, a movimentare la cena dei partecipanti sono state le band del Mama’s Scuola di Musica, Disturbing Dolls e No Faith che dalle 22 al Darsenale hanno concluso in bellezza una serata da ricordare.

“Per il terzo anno consecutivo – afferma Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – abbiamo regalato alla città una splendida serata da passare in compagnia di amici condita da tanta musica, birra e divertimento. L’idea della Ravenna Music Race in formato Beer Edition si conferma una pensata eccezionale che in questi anni ha saputo accogliere tante persone nell’area della Darsena di Ravenna in pieno tramonto. Il sold out di pettorali ci riempie di soddisfazione e conferma, ancora una volta, l’originalità di questo evento. Non possiamo che ringraziare i tanti partner che si sono spesi in prima persona per questo risultato, ad iniziare dal Darsenale brewpub e da Birra Bizantina. Poi non voglio dimenticare di ringraziare Radio Studio Delta e tutte le band che con la loro musica hanno contribuito ad un clima festoso, i volontari, fondamentali per la sicurezza e l’organizzazione, l’Amministrazione comunale, la Polizia municipale per il solito grande e professionale supporto e naturalmente tutti i nostri fondamentali sponsor Consar, Sva Dakar, Friante, GranFrutta Zani e Ravenna24Ore”.