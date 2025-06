Mancano pochi giorni alla quarta edizione della Ravenna Music Race Beer Edition. Venerdì 27 giugno, l’evento organizzato da Ravenna Runners Club in collaborazione con Darsenale e Birra Bizantina tornerà a far correre o camminare in una delle location più di tendenza della città di Ravenna, la Darsena di Città. Un luogo di svago che ogni giorno attira sempre più tantissimi giovani e non solo attirati dalla passeggiata lungo il Candiano in un’atmosfera davvero unica.

Ravenna Music Race Beer Edition sarà una festa di sport, musica e divertimento a cui potrà partecipare chiunque, dai più grandi ai più giovani, dai più allenati ai meno allenati. Una ludico motoria di 8Km che con partenza e arrivo dalla zona antistante al Darsenale Brewpub e proseguirà il proprio percorso lungo la Darsena di Città fino al Parco di Teodorico, transitando anche nell’area del Moro di Venezia.

Il via all’evento sarà dato alle 19.30, orario che darà l’occasione anche per godersi il tramonto sulla Darsena e trascorrere una serata di sport, condivisione e musica perché il ritmo della grande festa sarà dato da Radio Studio Delta. Dalle 19 in poi, l’emittente romagnola commenterà la corsa e il post gara per poi movimentare l’evento con la carica e il djset di Ada Rey Dj.

Inoltre, lungo il percorso saranno presenti diversi punti musica in cui si esibiranno le band dei Pargonz, Maniac Duo, e Windstorm, oltre alle sonorità di Tiziano Trobiani. A questi si aggiungerà lungo il percorso una postazione nella quale ascoltare una playlist di brani per runner dedicata all’evento. Infine, anche Radio Studio Delta avrà il suo punto musicale all’interno del Parco di Teodorico, oltre a quello dell’area di arrivo e partenza.

E per una Beer Edition che si rispetti non potevano mancare anche i punti birra presenti lungo il percorso che distribuiranno due tipi di birre del Darsenale Brewpub, Pilota e Alba. Inoltre, ai primi tre partecipanti che taglieranno il traguardo, saranno consegnati tre diversi premi firmati Birra Bizantina. Il primo sarà un fustino da 5 litri, un bicchiere e una canotta personalizzata Bizantina, il secondo sarà rappresentato da quattro birre, una maglietta Bizantina, un bicchiere Bizantina e le gelatine mentre il terzo premio sarà la canotta Bizantina e quattro birre.

La grande festa di Ravenna Music Race Beer Edition 2025 è pronta a partire. I presupposti giusti per partecipare e divertirsi non mancano. Iscrizioni online fino a mercoledì 25 su maratonadiravenna.com e in loco venerdì 27 dalle ore 15.