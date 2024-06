La Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per minaccia aggravata, possesso di armi ed oggetti atti ad offendere e ricettazione un cittadino straniero con diversi precedenti.

Ieri pomeriggio, una persona di origine straniera, visibilmente alterata, minacciava, brandendo un coltello, i dipendenti e clienti di uno stabilimento balneare nel ravennate per poi allontanarsi.

Le Squadre Volanti, dopo aver effettuato diverse ricerche, nella serata rintracciavano il soggetto. Lo stesso veniva invitato a tenere bene le mani in vista, ma quest’ultimo non eseguiva gli ordini degli operatori, assumendo al contrario un atteggiamento non collaborativo e aggressivo nei loro confronti.

Fermato e identificato, veniva recuperato il coltello, occultato all’interno del calzino e rinvenute diverse tessere prepagate oggetto di furto riposte nello zaino in suo possesso.

Pertanto, l’aggressore veniva arrestato e in data odierna il Giudice Monocratico convalidava la misura precautelare e disponeva il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

Nei suoi confronti, inoltre, su proposta della Divisione Anticrimine, il Questore ha disposto la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni dal Comune di Ravenna.