Con l’obiettivo primario di accrescere ulteriormente l’attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, prosegue la capillare campagna di prevenzione e formazione agricola promossa da Coldiretti Ravenna e patronato Epaca.

Patrocinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzata con il supporto della BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, la campagna, condivisa anche da INAIL, si è concretizzata nella predisposizione, stampa e distribuzione presso le imprese agricole associate di oltre 4mila manifesti multilingua con informazioni chiare ed esaustive sulle norme di sicurezza relative al lavoro in agricoltura, sui rischi connessi e soprattutto sulle misure necessarie per prevenirli.

“Da tempo stiamo investendo nella formazione specifica rivolta ai datori di lavoro, quindi agli imprenditori titolari di azienda agricole e allevamenti, e ovviamente ai dipendenti – spiega il Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini – con questa iniziativa, avviata a fine maggio ed ora entrata nel vivo in concomitanza con l’intensificarsi delle lavorazioni stagionali nelle campagne, stiamo ulteriormente incentivando la massima attenzione alla sicurezza nelle aziende puntando sull’informazione costante e mirata”.

I manifesti consegnati alle imprese, plastificati e quindi idonei all’affissione negli spazi di lavoro esterni delle aziende, informano in merito alle normative di sicurezza relative a differenti ambienti e tipologie di lavorazione e vanno a superare, essendo sempre ben visibili e sotto gli occhi dei lavoratori, i limiti delle dispense cartacee rappresentando di fatto un monito costante al rispetto delle regole.

Coldiretti Ravenna, la maggiore organizzazione datoriale in agricoltura in provincia, con oltre 1.800 datori di lavoro associati e circa 3mila procedure di assunzione annue, ricorda alle imprese datoriali che ancora non avessero ritirato il materiale che i manifesti sono disponibili presso gli Uffici Paghe delle sedi territoriali dell’Associazione.

“Siamo i primi a lottare quotidianamente per la sicurezza del Made in Italy agroalimentare, di quello che giunge sulle tavole dei consumatori italiani – afferma il Direttore Zampini – una battaglia che va di pari passo con la promozione del valore della salute e con il rispetto delle leggi e delle regole, soprattutto su temi importanti come quello della sicurezza sul lavoro. Siamo quindi orgogliosi, conclude, che Ministero e Inail abbiano apprezzato e condiviso i contenuti e gli obiettivi di questa campagna che testimonia un impegno comune per la sicurezza in agricoltura e che rientra a pieno nel nostro fare rappresentanza, basato su valori chiave come trasparenza, distintività e responsabilità”.