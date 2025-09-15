Sono partiti oggi i lavori sulla statale 16 Adriatica – Tangenziale di Ravenna, con l’apertura del cantiere annunciato da Anas per l’intervento di ampliamento dell’arteria. L’operazione ha subito suscitato dubbi e preoccupazioni tra gli automobilisti, ma dal Comune di Ravenna arriva una precisazione: «Non sarà necessario entrare in città per bypassare il tratto chiuso».

La comunicazione diffusa da Anas nei giorni scorsi, secondo l’assessorato ai lavori pubblici, avrebbe infatti generato confusione. L’ente stradale ha spiegato che, a partire da domani, la statale sarà chiusa in entrambe le direzioni tra il km 149,500 e il km 150,240, con traffico deviato sulle nuove complanari di via Savini, già aperte in modalità di cantiere. I lavori, dal valore di circa 15 milioni di euro, interesseranno 1,45 chilometri di carreggiata e dovrebbero concludersi entro il 25 ottobre.

Il dubbio principale dei cittadini riguardava la possibilità di dover uscire dalla tangenziale nella zona di Consar e Comet per immettersi nel traffico urbano. «Non sarà così – chiarisce il Comune –: resteranno percorribili le corsie laterali, mentre saranno chiuse soltanto quelle centrali».

Un’immagine diffusa dall’amministrazione comunale evidenzia la situazione: in rosso le corsie interdette, in verde quelle utilizzabili dagli automobilisti.