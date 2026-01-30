Momenti di tensione attorno all’ora di pranzo nella zona della stazione ferroviaria di Ravenna, dove si è verificata una violenta sassaiola tra alcuni giovani. L’episodio è avvenuto in via Carducci, dove i protagonisti della rissa si sono affrontati lanciandosi sampietrini divelti dal fondo stradale.

Il lancio delle pietre ha generato caos e preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona, particolarmente frequentata nelle ore centrali della giornata. Alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada sono rimasti danneggiati a seguito della sassaiola.

A porre fine all’accaduto sono stati i Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto dopo le segnalazioni. I militari hanno riportato la calma e avviato immediatamente gli accertamenti del caso.

Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’episodio, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

L’ennesimo episodio di violenza riaccende l’attenzione sulla sicurezza nell’area della stazione, già oggetto di controlli rafforzati da parte delle forze dell’ordine.