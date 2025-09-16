Anche la Polizia Stradale di Ravenna partecipa alla campagna europea di sicurezza stradale “Safety Days”, promossa da RoadPol – European Roads Policing Network, la rete che riunisce le polizie stradali di diversi Paesi sotto l’egida dell’Unione Europea.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Settimana europea della mobilità (16–22 settembre 2025) e punta a un obiettivo ambizioso: ottenere, a livello continentale, una giornata con zero vittime sulla strada.

La campagna ha tra i suoi scopi principali:

sensibilizzare contro i comportamenti aggressivi alla guida;

aumentare la consapevolezza sugli effetti della mortalità stradale;

richiamare l’attenzione sull’obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime entro il 2030.

Per l’occasione, la Polizia Stradale predisporrà controlli mirati su tutto il territorio nazionale, concentrandosi sulle principali cause di incidentalità: velocità elevata, mancato uso delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini, assenza del casco e uso del cellulare alla guida, oggi tra le prime fonti di distrazione.

Accanto alle attività di vigilanza, a Ravenna è previsto anche un momento di prevenzione e sensibilizzazione per i cittadini: giovedì 18 settembre, al Centro commerciale ESP, saranno organizzati incontri informativi.

Tutti coloro che vogliono sostenere la campagna possono visitare il sito ufficiale www.roadpolsafetydays.eu e sottoscrivere il proprio impegno formale (“pledge”) a rispettare le regole del Codice della strada.