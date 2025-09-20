La Polizia di Stato di Ravenna ha inferto un duro colpo allo spaccio cittadino, in particolare nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, teatro di numerosi episodi legati al traffico di droga. Nel pomeriggio di venerdì 19 settembre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti hanno arrestato tre persone, sequestrando complessivamente 7,5 chili di marijuana, oltre a contanti e materiale per il confezionamento.

L’operazione è scattata dopo che una pattuglia ha fermato in via Carducci un 25enne gambiano, regolare in Italia ma con piccoli precedenti, trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish già pronti per lo spaccio.

Poco dopo, nei pressi dei giardini Speyer, gli agenti hanno intercettato un altro uomo, un cittadino tunisino con precedenti specifici, che ha tentato la fuga. Condotto davanti a uno stabile da cui era uscito, è scattata la perquisizione dell’immobile.

All’interno erano presenti un sessantenne italiano, proprietario di casa, e un trentaquattrenne tunisino, entrambi con precedenti. Nelle stanze i poliziotti hanno rinvenuto un vero e proprio deposito: 7,5 chili di marijuana, 2.500 euro in contanti e strumenti per il confezionamento delle dosi.

Il 25enne gambiano, il cittadino tunisino e l’italiano sono stati arrestati e condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione conferma la linea dura della Polizia contro il fenomeno dello spaccio in città.