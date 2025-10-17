Ravenna, la mostra “Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera” apre al pubblico

Apre al pubblico la mostra “Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera”, la prima interamente dedicata al legame tra il grande artista e la tecnica musiva. Legame che affonda le sue radici proprio a Ravenna e grazie al Gruppo Mosaicisti ravennate. L’esposizione – una coproduzione tra Museo nazionale Marc Chagall di Nizza e il Mar – dà il via alla nona Biennale di Mosaico Contemporaneo. L’esposizione visitabile dal 18 ottobre al 18 gennaio al Museo d’arte della città di Ravenna.