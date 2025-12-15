Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto un cittadino rumeno destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria, nel corso di un intervento effettuato nel cuore della città.

L’operazione è scaturita da una segnalazione per la presenza di una persona molesta all’interno di un esercizio pubblico del centro cittadino. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, che hanno proceduto all’identificazione del soggetto coinvolto.

Dagli accertamenti svolti è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva pari a cinque mesi. Alla luce di quanto riscontrato, gli agenti hanno proceduto all’arresto e all’accompagnamento presso la Questura per le formalità di rito.

Al termine delle procedure, il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ravenna, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento rientra nelle attività quotidiane di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate a garantire la sicurezza urbana, il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini attraverso una presenza costante e capillare sul territorio.