Questa mattina il Colonnello Andrea Lachi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, ha accolto due nuovi ufficiali destinati a ricoprire incarichi di rilievo nei reparti investigativi dell’Arma.

Il Tenente Colonnello Alessio Gallucci, 42 anni, originario di Frosinone, è il nuovo comandante del Reparto Operativo, subentrando al Colonnello Gianluigi Di Pilato, trasferito al Comando Provinciale di Forlì. Gallucci proviene dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, dove guidava una Compagnia di allievi Marescialli. Nel corso della sua carriera ha già retto i comandi di reparti operativi in diverse regioni d’Italia, tra cui Brindisi, Avellino, Grosseto e Asti.

A dirigere il Nucleo Investigativo sarà invece il Maggiore Andrea Coppi, 53enne, originario di Torino, che prende il posto del Tenente Colonnello Claudio Martino, destinato a un nuovo incarico presso la Legione Carabinieri Marche. Coppi proviene dal 5° Reggimento Carabinieri “Emilia-Romagna” di Bologna. Arruolato nel 1998 come carabiniere semplice, ha scalato i gradi dell’Arma fino ad assumere incarichi di comando in diverse province, tra cui Lodi, Mantova, Bologna e, per un lungo periodo, Comacchio, dove ha diretto sia il Nucleo Operativo e Radiomobile che la Compagnia.

Con questi avvicendamenti, l’Arma dei Carabinieri di Ravenna rafforza la propria struttura investigativa, affidando a due ufficiali di comprovata esperienza il coordinamento delle attività sul territorio provinciale.