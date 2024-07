Per il quarto anno consecutivo, Ravenna Incoming ha ottenuto il prestigioso premio “Travelers’ Choice” di Tripadvisor per l’edizione 2024. Questo ambito riconoscimento celebra gli operatori del turismo che hanno ricevuto costantemente recensioni eccellenti dai viaggiatori su Tripadvisor negli ultimi 12 mesi, collocando questi vincitori tra il 10% di tutti gli annunci su Tripadvisor a livello globale.

“È un grande orgoglio ricevere ancora una volta questo riconoscimento, che conferma la continuità e la qualità dei servizi che offriamo ai turisti,” ha dichiarato Francesca Ferruzzi, direttrice di Ravenna Incoming. “Non è solo la nostra posizione in classifica a darci soddisfazione, ma anche i giudizi entusiastici e lusinghieri che leggiamo su Tripadvisor riguardo ai nostri servizi, in particolare le visite guidate. Questi feedback sono per noi un grande e costante stimolo.”

A seguire solo alcuni tra gli ultimi giudizi ricevuti nel corso dell’anno:

“Una visita guidata che consiglio a tutti. Senza questa visita, né io né i miei amici avremmo potuto comprendere e apprezzare appieno i mosaici, limitandoci solo a contemplarne la bellezza. La guida, preparatissima e appassionata, ci ha permesso di comprendere la storia, la religione e le tecniche dei periodi di realizzazione dei mosaici. Quasi tre ore sono trascorse velocemente grazie alla bellezza ammirata e alla conduzione del tour davvero ben fatto. La pioggia non ha disturbato gli spostamenti tra i siti, tanto eravamo assorti nelle spiegazioni.”

“Eravamo in crociera e abbiamo scelto questo tour. Dovevamo prendere la navetta dalla nave e poi camminare per circa 10 minuti fino al punto di incontro. Molto facile. Il tour è stato ben organizzato e puntuale. La nostra guida era eccezionale, stabiliva un ritmo confortevole e forniva informazioni e storie incredibili. Mia nipote di 14 anni ha apprezzato molto il tour, dicendo che è stato uno dei suoi preferiti. Consiglio vivamente questo tour se siete interessati alla storia, all’architettura e ai mosaici incredibili. Ha superato le nostre aspettative.”

“Io e le mie figlie abbiamo partecipato al laboratorio ‘calamita mosaico’. Le ragazze che ci hanno seguito sono state bravissime e il laboratorio è stato bellissimo.”

“Vorrei condividere questo premio con tutte le operatrici di Ravenna Incoming, evidenziando la loro grande passione e competenza nel lavoro che svolgono. Ma il nostro successo è anche merito dei nostri collaboratori, dai laboratori di mosaico alle altre realtà del settore come il Cestha, dagli albergatori ai ristoratori, e soprattutto delle nostre eccezionali guide turistiche,” conclude Francesca Ferruzzi. “È grazie a loro se centinaia di turisti, molti dei quali stranieri, forniscono opinioni così lusinghiere sul nostro operato, permettendoci di ottenere questo straordinario riconoscimento.”