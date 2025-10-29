Ottobre si chiude con un weekend di Halloween pieno di emozioni a Ravenna! Tra attività per famiglie, passeggiate serali dal fascino noir e appuntamenti legati alla Biennale del Mosaico, la città si veste di magia, luci soffuse e creatività. E Ravenna Incoming promuove alcune visite guidate particolari, per far conoscere la città sotto angolazioni differenti approfittando della festa delle zucche.

Venerdì 31, sabato 1 e domenica 2 novembre, i bambini e le loro famiglie potranno vivere un’avventura da veri esploratori del mistero!

“Una caccia da… piccoli brrrividi! – Halloween a Ravenna” è una caccia al tesoro urbana pensata per i più giovani: enigmi da risolvere, indizi da scoprire e luoghi da osservare con occhi nuovi. Mappa alla mano, si parte alla scoperta del centro storico tra curiosità, leggende e scorci suggestivi, in un percorso che unisce divertimento, fantasia e cultura. Un modo originale per trascorrere Halloween insieme, con un pizzico di mistero ma sempre con il sorriso, in totale sicurezza e con la magia di Ravenna come scenografia naturale.

Per gli adulti, invece, ecco un appuntamento altrettanto suggestivo, Quando cala la sera, le luci si affievoliscono e le ombre si allungano tra i monumenti: è il momento perfetto per scoprire “I Segreti di Ravenna”, il tour serale che svela il lato più intrigante e misterioso della città.

Fra venerdì 31 e domenica 2, ogni sera una guida esperta accompagnerà i partecipanti tra vicoli nascosti, piazze silenziose e simboli enigmatici incastonati nei mosaici e nelle architetture.

Un viaggio tra storia e leggenda, tra racconti di epoche lontane e curiosità che si celano dietro le pietre antiche di Ravenna. E per concludere la serata nel modo più piacevole, il tour si chiude con un aperitivo conviviale in centro storico: un brindisi tra mistero e gusto, per vivere fino in fondo l’atmosfera di Halloween!

Da segnalare inoltre che alla Biennale di Mosaico Contemporaneo, il MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna – ospita la mostra “Marc Chagall in Mosaico. Dal progetto all’opera”, un viaggio nell’universo poetico dell’artista russo e nella trasformazione delle sue opere in mosaico.

Ogni sabato e domenica pomeriggio, le visite guidate dedicate conducono i visitatori alla scoperta dei colori, dei simboli e della spiritualità che caratterizzano l’arte di Chagall. Per le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni, sono previsti anche i laboratori genitori-bambini, in cui osservazione, creatività e manualità si fondono in un’esperienza unica e divertente.

Per informazioni e iscrizioni, www.visitravenna.it