Diversi commercianti del centro cittadino hanno partecipato nel pomeriggio di ieri ad una edizione della visita guidata “Spritz & the city” realizzata appositamente per loro dal consorzio Ravenna Incoming, allo scopo di rafforzare il rapporto fra il turismo ravennate e lo shopping, come modo per ampliare ulteriormente il richiamo turistico del centro di Ravenna.

L’iniziativa – organizzata in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna – ha portato i partecipanti, condotti dalla guida Silvia Togni, ad una visita insolita in alcuni luoghi meno noti della città (come la sala del refettorio della Biblioteca Classense o i resti della chiesa di Santa Giustina in Capite Porticus, nell’atrio del palazzo Ferruzzi) e ha svelato loro particolari curiosi legati anche a luoghi abituali, come piazza del Popolo.

Al termine, come prevede la visita “Spritz & the city”, ai commercianti è stato offerto un aperitivo al Mercato coperto: dove la direttrice di Ravenna Incoming, Francesca Ferruzzi, si è intrattenuta a lungo con loro per ragionare di nuove idee per incrementare la collaborazione fra i negozi e il turismo.

“L’iniziativa ha avuto grande apprezzamento – ha detto al termine Francesca – al punto che abbiamo deciso di organizzarne una seconda, sempre dedicata ai commercianti, nel pomeriggio di giovedì 9 marzo.