Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.20, a Ravenna, all’incrocio tra via Di Vittorio e via Monti-Bassette, nella zona Bassette.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto – una Nissan, una Mercedes e un’Audi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Municipale intervenuta per i rilievi, una delle vetture avrebbe saltato il segnale di stop mentre si immetteva su via Di Vittorio, causando l’impatto con gli altri mezzi.

Il bilancio è di due uomini feriti, soccorsi con codici di media-bassa gravità, mentre una terza persona è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’auto medica, oltre ai Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, via Di Vittorio è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. La dinamica esatta dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Locale.