Viva per miracolo. È questa la storia di una gatta sopravvissuta all’incendio divampato sabato mattina all’interno dello stabilimento Versalis, nella zona industriale di Ravenna. Al momento dello scoppio del rogo, l’animale si trovava all’interno di una gabbia per la cattura dei felini randagi, utilizzata dai volontari dell’Enpa per le operazioni di sterilizzazione.

L’accesso all’area era stato subito interdetto dai Vigili del Fuoco, impegnati a mettere sotto controllo le fiamme e a mettere in sicurezza l’impianto. Per ore non è stato possibile avvicinarsi e si è temuto il peggio per la gatta, che sembrava destinata a non sopravvivere al fumo e al calore.

Solo dopo alcune ore, un dipendente della ditta, che collabora con l’Enpa, ha potuto recuperare la gabbia. All’interno, spaventata ma viva, la micia è stata trovata avvolta da un forte odore di gomma bruciata.

I volontari dell’Enpa di Ravenna l’hanno immediatamente presa in consegna, verificandone le condizioni di salute e trasferendola nella struttura di degenza dell’associazione. Ora l’animale si è rasserenato e gode di buona salute, simbolo di una piccola ma significativa vittoria in mezzo alla paura e al caos dell’incendio.