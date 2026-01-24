Ravenna, in piazza con la comunità iraniana per i diritti e la libertà

Si è svolta oggi a Ravenna la manifestazione promossa dalla comunità iraniana per richiamare l’attenzione sulla grave situazione che sta attraversando l’Iran. Il presidio ha preso avvio nel pomeriggio in piazza Andrea Costa, per poi proseguire in corteo fino a piazza del Popolo. L’iniziativa nasce dalla volontà di non lasciare soli uomini e donne che, nel Paese mediorientale, continuano a protestare per il riconoscimento dei diritti umani fondamentali, della democrazia e della libertà, nonostante una repressione ancora in atto. Dall’8 gennaio, infatti, il regime iraniano ha imposto il blocco dell’accesso a Internet, silenziando molte voci della popolazione e rendendo ancora più difficile la diffusione di informazioni su quanto sta accadendo. Durante la manifestazione è stato ribadito l’appello a mantenere alta l’attenzione internazionale, affinché il silenzio non diventi complice recall repressione. Un messaggio chiaro e condiviso: continuare a “tenere accesa una luce” per chi, con coraggio, continua a lottare in Iran pagando spesso un prezzo altissimo in termini di libertà e di vite umane.