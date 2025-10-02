Ravenna ha risposto in massa all’appello per la pace a Gaza. Circa 3mila persone, secondo fonti della Questura, hanno preso parte alla “Fiaccolata per la pace per Gaza”, che si è svolta questa sera in forma silenziosa e pacifica.

Il corteo è partito alle 20 da Piazza del Popolo, passando da Piazza Garibaldi, via Gordini, Piazza Caduti e via De Gasperi, per poi concludersi al parcheggio dell’ospedale Santa Maria delle Croci, in viale Randi. Qui i partecipanti si sono uniti al flash mob nazionale “Luci sulla Palestina”, promosso dalla rete degli operatori sanitari #DigiunoGaza e organizzato contemporaneamente in 180 ospedali italiani.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, l’assessore comunale Giancarlo Schiano, l’assessore regionale Giovanni Paglia e diversi esponenti politici. Seguirano le immagini video della manifestazione.