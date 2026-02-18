Profondo cordoglio nel mondo sportivo romagnolo per la scomparsa di Christian Jidayi, ex calciatore professionista con un passato tra Serie B e Serie C. Il 38enne è stato trovato senza vita nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio a Lido Adriano, in un’area della pineta non distante dalla chiesa della località.

Secondo le prime informazioni, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sarebbe anche quella del gesto volontario, ma sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Ravenna, che stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto.

Nato ad Avellino nel 1987, Jidayi avrebbe compiuto 39 anni il prossimo 3 marzo. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, aveva esordito tra i professionisti arrivando a militare anche in Serie B nella stagione 2007-2008 con i bianconeri. Successivamente aveva costruito una solida carriera in Serie C indossando le maglie di Bellaria, Mantova, Bassano, Lecco, Novara, Valle d’Aosta, Forlì e Pro Patria, prima di chiudere l’attività agonistica nel 2017, nuovamente a Novara.

Terminata la carriera calcistica, aveva intrapreso un nuovo percorso professionale entrando nella Polizia Provinciale di Ravenna, dove era in servizio.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro degli ambienti sportivi locali e nazionali, lasciando sgomento chi lo aveva conosciuto come atleta e come uomo. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando dal mondo del calcio e dalle comunità romagnole.