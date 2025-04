Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile, nel cuore del weekend di Pasqua, Ravenna si trasforma in un giardino fiorito a cielo aperto: Ravenna in Fiore approda in Piazza del Popolo e Piazza XX settembre, cornice d’eccezione per uno degli appuntamenti più attesi della primavera, organizzato da Piazze in Fiore con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Un’esplosione di colori e profumi con i migliori floricoltori italiani che porteranno in città piante fiorite, esemplari rari, aromatiche in oltre 200 varietà, fioriture stagionali, tropicali ed esotiche, kokedama, cactus, agrumi, ulivi, grandi piante da giardino, piante da frutto e piante da collezione. Tra le protagoniste: ortensie, dipladenie, surfinee, bouganville e la spettacolare sterlizia, detta anche “uccello del paradiso”. Non mancheranno piante curiose come l’erba oliva, il fiore elettrico, il nasturzio.

Un’occasione unica per acquistare direttamente dai produttori, ricevere consigli, scoprire nuove varietà e vivere l’atmosfera primaverile nel centro storico della città, tra arte, mosaici e bellezza. Ad arricchire l’esperienza, anche selezionati espositori di artigianato, arredi da giardino e accessori per il verde.

Sarà possibile trovare tutto l’occorrente per trasformare la propria casa in un goloso orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene grazie alle tante erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustosi piatti. Dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, pomodori e tante tipologie di peperoncini in vari livelli di piccantezza. Ma anche qualcosa di insolito come l’erba oliva, che profuma di olive taggiasche, o la paederia lanuginosa dal caratteristico odore che ricorda il formaggio. Il fiore elettrico con i fiori frizzanti in tendenza per anche per arricchire cocktails e piatti gourmet e il nasturzio utilizzato da tanti chef con il suo fiore piccante.

A Ravenna che la yucca, bella, versatile e indistruttibile, una delle piante più diffuse in appartamento, ma anche per esterno. Originaria del centro America, della California e del Messico, in natura diventa un vero e proprio albero, mentre in casa non supera 1,5-2 m di altezza. Non mancheranno poi piante dal sapore estivo come ficus, cicas, agave, aloe vera e cactus, piante verdi da interno come il caladium oltre che esteticamente belle, salutari per il benessere degli spazi abitativi.

Da non perdere i Kokedama, particolare tipo di bonsai senza vaso, piccole creazioni verdi e sferiche utilizzati per arredare con gusto e arte gli interni e gli esterni e l’Alga di Marimo, la piccola alga rotonda considerato simbolo dell’amore oltre che un portafortuna.

Anche le orchidee da sempre amatissime saranno presenti, con tante novità anche rare. Come l’orchidea Vanda con le radici all’aria e dai colori sgargianti, oppure orchidea Gioiello, la Scarpetta di Venere, la Zygopetalo e la Epidendrum.

Tante le piante esotiche da appartamento. Calathea Insignis con le sue foglie lunghe e arrotondate, di un verde intenso nella parte superiore e di un rosso bordeaux nella parte inferiore. Calathea Makoiana nota anche come pianta di pavone è diventata un must nell’arredo green anche in Europa, così come la Calathea Dottie con particolari striature magenta.

L’Alocasia Zebrina è una pianta d’appartamento sempreverde, originaria delle aree tropicali del Sud-est asiatico. La sua particolarità che da origine al nome, sta nel fatto di possedere eleganti striature sui fusti, di colore giallo e nero, simili alle strisce sul mantello delle zebre, che generano foglie a punta di freccia e di colore verde scuro lucido. Predilige ambienti luminosi, schermata nei mesi/ore di forte insolazione.

Ravenna in Fiore è un evento per tutti: per chi ha il pollice verde, per chi vuole semplicemente farsi ispirare e per chi desidera vivere una Pasqua tra natura e cultura, immerso nello splendore ravennate. Città d’arte offre tanti percorsi culturali, il tour dei mosaici, la tomba di Dante e i palazzi storici ed in occasione della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, il MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna ospita MARC CHAGALL E IL MOSAICO, una grande mostra dedicata ad uno dei più importanti maestri del ‘900.

Piazza del Popolo e Piazza XX settembre, Ravenna

19 – 20 – 21 aprile 2025

Orario continuato dalle 9 alle 20

Ingresso libero

