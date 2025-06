“Oggi 14 giugno arriva a Ravenna, anzi torna, la nave della ONG Solidaire attesa in porto con 76 persone salvate da naufragio nel Mediterraneo. Per il Sindaco Barattoni va tutto bene quello che fa la sua Amministrazione e se c’è qualcosa che non va dipende solo da quello che fa la destra al Governo. Il sindaco precedente, altro segretario provinciale del pd come quello attuale, diceva addirittura che Ravenna, rispetto alla macchina della solidarietà sarebbe «l’unico anello di una catena che funziona».

Ravenna in Comune sostiene che non è vero. Ravenna è immersa nel razzismo fino alle orecchie, l’intolleranza, la paura della diversità, la vera e propria xenofobia stanno sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Questo spiega perché, giunti al 21esimo sbarco dal 31 dicembre 2022 ancora venga evitato di strutturare in maniera stabile l’organizzazione che deve gestire gli arrivi. Ogni volta c’è una riunione in Prefettura che battezza una banchina, un centro per le cure mediche, un centro per le operazioni di polizia, come se fosse la prima volta. Il centrodestra ha la bava alla bocca ma il centrosinistra non è meglio quando evita di alleviare le condizioni di chi ha affrontato le pene dell’inferno pur di scamparne uno considerato peggiore.

Dimostriamo che Ravenna è effettivamente «l’unico anello di una catena che funziona». Perché l’alternativa è quella di essere semplicemente un altro dei tanti anelli che legano i migranti alla catena della schiavitù imposta dal neoliberismo neocoloniale. “