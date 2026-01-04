“Quel che volevano gli autoproclamati padroni dei padroni, gli Stati Uniti d’America, ossia un vero e proprio programma di conquista, viene implementato in queste ore. Un’altra “non” guerra degli esportatori della democrazia (presunta) e del capitalismo (reale) è scoppiata, innescata da quegli USA che non hanno praticamente conosciuto la pace da quando sono stati fondati. Questa volta tocca, e in realtà ritocca, alla popolazione del Venezuela, dichiarata incapace di autodeterminare liberamente la politica nazionale e, soprattutto, di gestire le risorse di cui il Paese è fornito. Una guerra accuratamente preparata per asservire la popolazione venezuelana allo sfruttamento da rapina del capitalismo targato USA è in atto. Aggiunge altre morti e sofferenze ad un mondo che ne aveva già largamente in sovrabbondanza.

La Costituzione Italiana ripudia la guerra. È l’11esimo principio fondamentale della Repubblica, troppo spesso dimenticato. Per ricordarlo ci incontreremo a Ravenna in Piazza del Popolo lunedì 5 gennaio alle ore 17.30.

Al Venezuela e alla sua popolazione va tutta la nostra solidarietà. Chiediamo di unirsi a tutta la cittadinanza che crede nell’antifascismo, condivide il ripudio della la guerra e rifiuta le politiche di riarmo che preparano nuovi conflitti anche a casa nostra. Chiediamo alle Istituzioni locali di onorare la Costituzione e di unirsi alla cittadinanza che sono state elette per rappresentare.”

Prime Adesioni: