“Come avevamo anticipato il 21 febbraio scorso, il prossimo 5 marzo, mercoledì, alle 20.30, nella sala al primo piano di via Aquileia 13, a Ravenna, sceglieremo assieme la candidatura a sindaco/a per Ravenna in Comune. Il Gruppo “candidature” incaricato dall’Assemblea ha sviluppato una proposta e ce la illustrerà per consentirci di prendere collettivamente una decisione.

Si tratta di un passaggio estremamente importante perché la normativa elettorale per le elezioni comunali produce una sorta di identificazione della proposta programmatica della Lista con la figura di chi viene a ricoprire il ruolo di candidato/a a sindaco/a. Dunque Ravenna in Comune durante la campagna elettorale si troverà ad essere una cosa sola con una persona, la sua storia, la sua capacità di esprimere i valori in cui crediamo e di interpretarli verso la cittadinanza. Alle elezioni del 2016 fu Raffaella Sutter a svolgere molto bene questo ruolo. Nel 2021 la nostra mancata partecipazione alle elezioni non ci permise di proporre alcuna candidatura. Mercoledì prossimo invitiamo tutte e tutti coloro che si riconoscono nel nostro progetto a condividere la nuova proposta a cui Ravenna in Comune assocerà il proprio simbolo sulla scheda elettorale.

Ravenna in Comune non è un partito, non ha tessere e non svolge le proprie attività politiche a porte chiuse. Ricordiamo pertanto che a chiunque è consentito di assistere ai lavori dell’Assemblea, anche se la partecipazione attiva ai momenti decisionali è riservata a chi aderisce all’Appello e alla Carta dei Valori della lista. Per farlo è sufficiente sottoscrivere il foglio di presenza disponibile il giorno dell’assemblea, ma l’Appello e la Carta dei Valori si possono leggere e firmare anche sotto la voce “appello” sul sito della lista: https://www.ravennaincomune.it/ . “