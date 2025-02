“È in arrivo a Ravenna la BW Singapore per rigassificare il GNL americano ma arriva contemporaneamente anche il gas russo. Non lo dicono dei “pericolosi” putiniani nemici del Patto Atlantico ma il ministro della sicurezza energetica (ed anche dell’ambiente, ma si fa per dire…) Pichetto Fratin. «Si torna al gas russo» titola La Stampa con palese soddisfazione. Eppure è lo stesso giornale che solo due anni fa festeggiava l’operazione rigassificazione proprio per la “liberazione” dal gas russo: «L’arrivo della nave rigassificatrice a Piombino – e così l’altra simile prevista su Ravenna – affrancherà l’Italia da una significativa quota di dipendenza di importazione di metano dai gasdotti transazionali di terra dalla Russia».

E come la mette il candidato sindaco del PD, quel Barattoni subito pronto a ingoiare (e far digerire alla Città) qualunque decisione imposta dalla lobby oil&gas? «L’unica lista che mette in campo strategie e programmi che tengano insieme sostenibilità ambientale e transizione energetica credibile è quella del Partito Democratico che sostiene con grande convinzione la messa in opera dell’impianto di rigassificazione a Ravenna». E cosa ce ne facciamo della grande convinzione nel momento che la rigassificazione passa di moda, come è stato per le estrazioni? La chiamiamo “moda” ma dovremmo chiamarla “convenienza” per ENI & co. Infatti Descalzi continua a dire che non si può tornare al gas russo. Perché? «Perché dobbiamo ripagare i nostri investimenti». Coperti gli investimenti scaricandoli sulle nostre bollette, al gas russo ci torneremo, eccome!

Ravenna in Comune non deve fare nessuna marcia indietro sul tema rigassificatore. Nel 2023 eravamo a manifestare a Piombino e poi a Ravenna in due grandi eventi nazionali. Avevamo detto no ai danni che sarebbero stati arrecati all’economia, al porto, al clima, al turismo e pure all’ambiente quando invece l’Amministrazione de Pascale, appoggiata dalla maggioranza di centrosinistra ma anche dalla opposizione quando capita del centrodestra, ribaltava il no pronunciato dalla precedente Amministrazione Matteucci.

La nostra Assemblea di venerdì scorso lo ha ribadito con forza e perciò oggi pomeriggio saremo a Marina di Ravenna, presso il Molo Dalmazia, alle 14.30, alla manifestazione di “NON BENVENUTO” organizzata dal coordinamento ravennate della campagna Per il Clima – Fuori dal Fossile a cui Ravenna in Comune aderisce. Invitiamo tutte e tutti coloro che condividono i nostri valori a partecipare. Lasciamo a chi sostiene Barattoni che vuole il rigassificatore fare pace con il proprio cervello quando chiede che si rinunci al rigassificatore. Non è un problema nostro quello di dimostrare coerenza tra il “dire” e il “fare”. Il problema nostro è evitare il danno arrecato dalla rigassificazione alla nostra comunità mentre le rinnovabili restano al palo.”