“Il Primo Maggio è la festa delle lavoratrici e dei lavoratori. Non poteva che essere davanti ad un luogo simbolico per il lavoro a Ravenna, un grande stabilimento affacciato sul nostro porto, il posto giusto dove trovarci in questa giornata. Marcegaglia è il centro delle attività per circa 2mila persone, solo a Ravenna, in un gruppo che oltre a quello di via Baiona, conta altri 36 stabilimenti nel mondo. Allo stesso tempo, però, la società dei fratelli Marcegaglia è anche al centro di continui conflitti con le lavoratrici ed i lavoratori perché è tra le realtà più rappresentative di un modello di produzione che si fonda sul sistematico appalto delle lavorazioni. A Ravenna molto meno della metà di quelle 2mila persone ha un rapporto di lavoro direttamente contrattato con Marcegaglia. Il sistema prevede infatti una condizione in cui la frammentazione dei lavoratori, tenuti tra loro separati con contratti distinti, datori di lavoro distinti, condizioni di lavoro distinte, è spinta all’estremo.

Contro questa situazione si susseguono le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori. All’ultima, in ordine di tempo, sviluppata attraverso presidi e scioperi, che ha coinvolto Elle Emme, una importante realtà per il sistema degli appalti in Marcegaglia, abbiamo portato solidarietà e presenza in questi mesi. Anche per questo abbiamo scelto il cancello d’ingresso all’impianto per riportare al suo significato primitivo il Primo Maggio.

La nostra vicinanza va a questa come a tutte le lotte di lavoratrici e lavoratori. Dentro e fuori Marcegaglia. Non ci può essere equidistanza tra padrone e lavoratore per un soggetto politico che ha scelto sin dalla sua fondazione di stare dalla parte di chi ogni giorno ricava di che vivere con il proprio lavoro e che per questo affronta quotidianamente il problema della sicurezza sul luogo dove presta la sua opera. Il nostro compito è rappresentare con coerenza e continuità le lavoratrici ed i lavoratori. Questo ha fatto Ravenna in Comune nei cinque anni in cui sedeva nel Palazzo Comunale e questo intende tornare a fare dopo le elezioni di maggio attraverso il voto di lavoratrici e i lavoratori.

Buon primo maggio”

Marisa Iannucci -Candidata Sindaca per Ravenna in Comune, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano