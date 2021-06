Il Consiglio direttivo dell’Associazione Ravenna in Comune, riunitosi a maggioranza, ha stabilito all’unanimità dei presenti di non conferire il nome e il simbolo di Ravenna in Comune ad alcuna lista che si presenterà alle elezioni amministrative del Comune di Ravenna 2021.

“Lo statuto di Ravenna in Comune conferisce al direttivo l’autorizzazione dell’uso del nome e del simbolo.

Questa decisione è stata presa a seguito dell’impossibilità di conciliare le posizioni politiche all’interno dell’Assemblea. Non essendoci più le condizioni in essere del 2016, si intende così tutelare il lavoro svolto in questi 5 anni da Raffaella Sutter prima e Massimo Manzoli poi, in consiglio comunale.