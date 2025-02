“Ieri, 16 febbraio, Report ha mostrato al mondo cosa sta accadendo attorno al rigassificatore di Ravenna. In pratica un’opera da un miliardo e mezzo di euro, tutti derivanti da risorse pubbliche, realizzata appositamente per rendere gli approvvigionamenti di gas indipendenti dai gasdotti russi, la stanno realizzando i russi. Report racconta come la nave che ci lavora sia la Blue Sky di proprietà di un oligarca russo stretto collaboratore di Putin. Il che non potrebbe avvenire ma secondo Colla, l’attuale vicepresidente della Regione, braccio destro di Bonaccini prima e di de Pascale ora, di tutto questo si occupa SNAM. E SNAM dice che va tutto bene. Dunque…

…Dunque a Ravenna stiamo per avere operativa una nave rigassificatrice la cui operatività creerà un danno certo all’economia locale, dalla pesca al turismo al porto ecc., all’ambiente e pure peggiorerà la già grave crisi climatica. Il costo di questa operazione, cioè il miliardo e mezzo di euro, verrà ribaltato sulle bollette che, comunque, già ora risentono della speculazione esplosa proprio per l’abbandono del gas russo. Gas russo al quale, assicura Descalzi AD di ENI, non si tornerà nemmeno quando la guerra ucraina sarà finita. Perché? «Perché dobbiamo ripagare i nostri investimenti»: parola di Descalzi! Infine, ultima chicca, Ravenna si porta in casa un enorme rischio, quello che Piero Angela riteneva fosse «l’incidente più catastrofico immaginabile fra tutte le fonti energetiche».

Tutto questo ci sta cadendo addosso, con le immaginabili conseguenze, almeno per chi le vuole vedere, perché si è deciso di tenerci lontani dai russi. E finisce che il rigassificatore ce lo costruiscono proprio i russi. Dunque paghiamo i russi e ci assumiamo i rischi, i danni e i costi suddetti per… tenere lontani i russi.

Ravenna in Comune chiede a quegli Assessori della Giunta e a quei Consiglieri del Consiglio Comunale, cioè tutti gli appartenenti all’uno e all’altro organo, che hanno votato allegramente, l’unica volta che hanno avuto questa possibilità, a favore del rigassificatore, di ammettere pubblicamente l’errore commesso e di dare anticipatamente le dimissioni. C’è un termine che definisce tutto questo ma non lo si può usare perché la querela non è un rischio ma una certezza. L’unica consolazione è che, anche se non vi dimetterete, il vostro tempo arriverà lo stesso presto alla fine.”