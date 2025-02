“È stata una bella Assemblea quella di Ravenna in Comune di venerdì. Un altro passo in avanti nel progetto che condurrà alla presenza della lista alle elezioni comunali di prossima convocazione da parte del Governo. Abbiamo attivato i gruppi indispensabili alla costruzione della campagna elettorale e sui quali si basa il lavoro organizzativo che portiamo avanti collettivamente: al Gruppo Comunicazione e al Gruppo Organizzazione, che non hanno mai interrotto l’attività, si sono aggiunti il Gruppo Programma, il Gruppo Regole e il Gruppo Candidature. Quest’ultimo ha come primo obiettivo la presentazione alla valutazione della prossima Assemblea di una o più candidature al ruolo di Sindaca/o del nostro Comune in coerenza con i valori espressi da Ravenna in Comune. A questo proposito è stata decisa la convocazione per mercoledì 5 marzo.

L’Assemblea ha eletto alla carica di portavoce Paolo Secci, in passato Presidente dell’Associazione Ravenna in Comune aps e membro storico del gruppo costitutivo della lista. È stata approvata la Carta dei Valori che assieme all’Appello da ora diviene uno degli elementi fondanti della lista, alla cui adesione è legata la partecipazione attiva alla vita di Ravenna in Comune. Al termine di un vitale dibattito è stata confermata la necessità di presentarsi al voto per dare rappresentanza ad una idea di amministrazione pubblica incentrata sul pubblico in senso proprio, ovvero su quei servizi pubblici di qualità, per i quali vengono pagate le tasse e quindi non ammettono ulteriore costo, forniti grazie al lavoro di dipendenti pubblici con strutture e mezzi pubblici. Una idea di pubblica amministrazione antagonista e inconciliabile con quella liberista e privatizzata portata avanti da centrosinistra e centrodestra che ci rende indisponibili a qualunque forma di alleanza elettorale con il centrosinistra ed il centrodestra. Ci sono stati molti e appassionati interventi di cittadine e cittadini. Alcuni sono stati in rappresentanza di forze politiche organizzate, quali Rifondazione Comunista, il Partito Comunista Italiano e Potere al Popolo. Particolarmente apprezzato l’intervento de La Comune.

Infine, visto che domenica prossima, 23 febbraio, alle 14.30, il coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, del quale Ravenna in Comune è parte attiva, ha convocato un presidio ambientalista a Marina di Ravenna, nei pressi del Molo Dalmazia, l’Assemblea ha confermato la partecipazione della lista. Si tratta infatti di una manifestazione di protesta contro l’imminente arrivo della nave rigassificatrice BW Singapore, fortemente voluto dal centrosinistra ravennate con l’appoggio del centrodestra in Consiglio Comunale, e altrettanto fortemente osteggiato da Ravenna in Comune per i rischi di sicurezza e i danni all’economia, all’ambiente e al clima che arreca. Stupisce a questo proposito che abbiano dichiarato la loro adesione alla manifestazione anche forze politiche che fanno parte della coalizione di centrosinistra e che per bocca del candidato sindaco del PD considera il rigassificatore un volano di sviluppo. Evidentemente iniziano i dubbi anche dalla parte che ha approvato in fretta e furia un progetto che ha sottratto un miliardo e mezzo di euro di pubbliche risorse dando in cambio solo rischi e danni.

Ravenna in Comune ringrazia tutte le partecipanti e i partecipanti all’Assemblea ed invita a seguire sul sito e i social della lista le prossime iniziative in programma e i lavori della prossima Assemblea.”