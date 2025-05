“La Regione ha deciso di normare la localizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale. Si tratta di un tema importantissimo da discutersi anche a livello di comunità locali. Ravenna in Comune rivendica il dovere di affrontare la discussione anche a livello comunale e assume l’impegno di promuovere la discussione dentro e fuori quel Consiglio Comunale che verrà rinnovato con le elezioni di domenica e lunedì prossimi. Abbiamo iniziato la discussione e la diffusione di informazioni a partire da un colloquio con Pippo Tadolini del coordinamento ravennate della Campagna per il Clima – Fuori dal Fossile intervistato da Paolo Secci, portavoce di Ravenna in Comune e candidato per la lista al prossimo Consiglio Comunale. È fondamentale che le tematiche energetiche siano affrontate a livello delle comunità che subiranno le conseguenze delle decisioni assunte, abbandonandosi il consolidato schema della decisione assunta dall’alto e propagandata come l’unica possibile. La crisi climatica in atto, ma anche le devastazioni ambientali operate dalle politiche di chi sino ad oggi ha amministrato la Nazione, la Regione e il Comune, non consentono altra modalità. Anche per l’energia la democrazia e l’informazione che ne rende possibile il funzionamento devono tornare ad essere protagonisti.

Invitiamo per questo a collegarsi al sito di Ravenna in Comune e alle nostre piattaforme social (youtube, instagram, facebook e tiktok) dalle ore 15.00 del 22 maggio 2025: “In movimento verso nuove energie”.”