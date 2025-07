“Nella giornata di ieri, intorno alle ore 11:00, all’interno dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna si sarebbe verificato un incidente sul lavoro. Da quanto appreso attraverso fonti dirette tra gli operai, la persona coinvolta sarebbe un lavoratore dipendente dell’azienda di 62 anni, già invalido, soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Trovo inquietante il silenzio che circonda questa vicenda. Ad oggi non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale né da parte dell’azienda né dalle autorità competenti. Eppure si tratta di un episodio che impone trasparenza, responsabilità e risposte immediate.

Come forze della sinistra a Ravenna, da anni denunciamo il problema strutturale della sicurezza sul lavoro, in particolare nei grandi impianti industriali come Marcegaglia, dove esiste uno storico preoccupante di infortuni gravi. Lo abbiamo ribadito più volte: il ricorso sistematico a subappalti e l’impiego di manodopera esterna, spesso in condizioni di precarietà, richiede strumenti efficaci di monitoraggio e controllo, anche da parte delle istituzioni locali.

Per questo rivolgo pubblicamente alcune domande alle istituzioni:

Cosa sta succedendo dentro Marcegaglia?

Quali verifiche sono state attivate da parte del Comune, della Regione e dalle autorità ispettive?

Chiedo al sindaco Barattoni, all’assessora comunale al Lavoro Federica Moschini, al presidente di Regione Michele de Pascale, e all’assessore regionale Giovanni Paglia: quali azioni state mettendo in campo, in termini concreti e immediati, per garantire la sicurezza e la dignità del lavoro nel nostro territorio?

Non possiamo più accettare che lo sviluppo industriale si costruisca sul sacrificio dei lavoratori. Nessuna crescita è sostenibile senza giustizia sociale e protezione della vita.

La salute dei lavoratori deve rimanere al centro dell’agenda politica, ogni giorno e non solo nel momento delle tragedie.”

Marisa Iannucci