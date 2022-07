“Questo articolo è dedicato al vicesindaco Fusignani, entusiasta del nuovo regolamento di polizia urbana e, in particolare, innamorato di termini come decoro, degrado e simili variamente interpretati ma, in genere, fraintesi con povertà e simili. Non di povertà parleremo qui, però. Ne abbiamo già parlato quando Ravenna in Comune votò contro il regolamento che tanto piaceva a Fusignani e alla maggioranza (senza esclusioni) e alla destra (che tanto differente dal centrosinistra poi non è).

Parleremo invece di case cantoniere. Più di un anno fa (marzo 2021) facevamo il punto sulle condizioni delle case cantoniere dismesse nel nostro territorio. Scrivevamo: “Nel Comune di Ravenna ce ne sono due, entrambe nel capoluogo. Una è al numero 192 di via Ravegnana (SS.67) e l’altra al civico 57 di via Faentina (SS.16). Non più in uso da anni si stanno visibilmente deteriorando. Tra l’altro, trovandosi proprio in città, con inevitabili effetti sul contesto urbano di contorno. […] Come Ravenna in Comune richiediamo all’Amministrazione Comunale di farsi parte attiva nei confronti di ANAS perché, quanto meno, le due case cantoniere di Ravenna vengano regolarmente manutentate in attesa di una auspicabilmente celere nuova vita”.

Abbiamo fatto un nuovo sopralluogo presso la casa cantoniera di via Faentina di cui all’epoca avevamo documentato fotograficamente le condizioni. La situazione, dall’esterno, appare assolutamente identica. L’unica differenza è che, dal lato dell’ingresso, sono state inchiodati alcuni pannelli di compensato (sic) alle finestre e una catena riduce lo spazio (ma non chiude) tra le imposte del portone. Per il resto permane lo stato di abbandono, ovviamente peggiorato per il passare del tempo e la evidente assenza di cura, compresa la permanenza di cumuli di rifiuti nell’area cortilizia (come risalta da una immagine fotografica aggiornata dei luoghi).

Torniamo dunque a sollecitare il Comune ad intervenire nei confronti di ANAS che, guarda un po’, parrebbe inadempiente proprio rispetto agli articoli 7 (Incuria e degrado) e 11 (Manutenzione e pulizia) di quel Regolamento di polizia urbana tanto amato dal vicesindaco. Ricordiamo, con l’occasione, che entrambi gli articoli prevedono sanzioni in caso di inadempienza.

Ravenna in Comune resta in attesa di riscontro.”