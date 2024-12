80 anni fa Ravenna era libera. Non accadeva perché i nazifascisti avevano abbandonato la presa, visto che tante altre località rimasero sotto la loro dominazione sino alla successiva primavera. Accadeva piuttosto grazie alla lotta di liberazione.

È un giorno di ricordo. Un anniversario di un avvenimento consegnato alla storia ormai lontana: poche sono rimaste le testimonianze viventi di quei giorni. Perché l’anniversario sia vivificato è necessaria la sua attualizzazione. Non ci si può più affidare solo alle gambe delle partigiane e dei partigiani di allora perché quell’ideale continui a camminarci a fianco. Attualizzare significa ammettere la possibilità di effettuare confronti tra la Resistenza, un avvenimento consegnato alla storia, e le storie che si svolgono davanti ai nostri occhi nel mondo, le resistenze di altri popoli. Ma non va snaturata la sua essenza. La Resistenza ha caratteristiche ben precise. Ravenna in Comune lo ha ribadito recentemente: «Quello della Resistenza è un movimento di popoli diretto contro l’oppressione nazifascista e non è applicabile di per sé ad una delle parti di un qualunque conflitto bellico in mancanza di tali requisiti. Così, per capirci, costituisce una forzatura quella di chi vorrebbe tracciare un collegamento tra il conflitto tra esercito ucraino ed esercito russo e la storia della Resistenza italiana.

La resistenza palestinese a quell’esercito israeliano che si muove secondo logiche ed ideologie proprie del nazifascismo ci appare invece un esempio calzante e legittimo di attualizzazione. Così come gli eccidi e le distruzioni materiali che stanno devastando tutti i territori palestinesi occupati dall’invasore sionista».

Ora e sempre Resistenza. Queste famose parole di Piero Calamandrei sono vive in quanto attuali. Non è vuota retorica la deposizione della corona da parte dell’ANPI in questa circostanza: lo scorso anno venne impedita e con questo atto si voleva impedire di ricordare che senza la Resistenza partigiana non ci sarebbe né Costituzione né Repubblica. Ma non ci basta la memoria storica. Per questo celebriamo la resistenza palestinese di oggi a fianco della Resistenza italiana di ottanta anni fa.

Ora e sempre Resistenza.