“Ravenna in Comune all’Assemblea del 24 marzo scorso ha deliberato di presentare alle prossime elezioni comunali un progetto unitario a sostegno della candidata Sindaca, individuata nell’Assemblea del 5 marzo u.s., declinato in quattro liste nella forma della coalizione. Nella scheda elettorale il nostro progetto si presenterà dunque con il nome di Marisa Iannucci e, sotto di esso, i simboli della lista di Ravenna in Comune e quelli delle liste di Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano. Differentemente da quanto facemmo nel 2016, quando l’unica lista a sostegno dell’allora candidata Raffaella Sutter era quella di Ravenna in Comune, in questa tornata elettorale la decisione è stata quella di adeguare la presenza in scheda al fatto che la vigente normativa favorisce la presentazione di liste tra loro collegate.

Il progetto non muta. Ci presentiamo alle elezioni per dare voce ad una idea di amministrazione pubblica incentrata sul pubblico in senso proprio, ovvero su quei servizi pubblici di qualità, per i quali vengono pagate le tasse e quindi non ammettono ulteriore costo, forniti grazie al lavoro di dipendenti pubblici con strutture e mezzi pubblici. Una idea di pubblica amministrazione antagonista e inconciliabile con quella liberista e privatizzata portata avanti da centrosinistra e centrodestra che ci rende indisponibili a qualunque forma di alleanza elettorale con loro. Il nome di Marisa Iannucci è quello che si salda con la volontà di rappresentare quella parte maggioritaria della cittadinanza che non trova il proprio riferimento nel centrodestra e nel centrosinistra. A cambiare sarà il fatto che Ravenna in Comune esprimerà il sostegno al progetto e alla candidata Sindaca come lista di cittadinanza attiva, mentre i partiti porteranno sulla scheda i simboli con i quali sono normalmente riconosciuti. Se cambia la forma, resta identica la sostanza, che è quella di un progetto unitario alternativo a quell’identico modello che gli altri candidati sulla scheda condividono. La coerenza che abbiamo dimostrato nei nostri primi cinque anni in Consiglio Comunale e, successivamente, fuori dal Palazzo Merlato e sul territorio, la proponiamo a testa alta all’elettorato senza necessità di dover giustificare compromessi o alleanze con il potere in quanto mai ne abbiamo conclusi né mai ne concluderemo.

Domani, martedì 1° aprile, alle 20.30, in via Aquileia 13, a Ravenna, l’Assemblea di Ravenna in Comune deciderà sulle candidature al Consiglio Comunale che presenteremo a fianco del simbolo dell’asterisco giallo su sfondo rosso. La cittadinanza è invitata.”