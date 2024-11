“Mercoledì 27 novembre dalle ore 12.30 alle 13.30 si terrà un presidio all’esterno del Tribunale in viale Randi a Ravenna aperto a tutti i cittadini «che vogliono dimostrare il loro amore per gli alberi, l’ambiente, il decoro urbano, la biodiversità e la salute». È stato organizzato dalle cittadine e dai cittadini che hanno presentato un ricorso per fermare l’abbattimento dei pini disposto dal Comune di Ravenna a Lido di Savio. L’assurdo è che l’abbattimento è preteso dal Comune per realizzare un progetto a Lido di Savio chiamato Parco Marittimo, che è poi la continuazione di quello che già ha attraversato gli stradelli retrodunali di altri lidi comunali. In questo caso, però, ad essere tirato giù dovrebbe essere ciò che costituisce il viale alberato cittadino di Viale Romagna: gli alberi ai lati della strada!

L’Amministrazione de Pascale si è sostanzialmente disinteressata della petizione dopo aver detto il contrario durante una apposita commissione comunale. Anche il Sindaco non ha trovato il tempo per ricevere le cittadine e i cittadini che avevano chiesto un incontro: troppo indaffarato a far campagna per un’altra seggiola o troppo preso dai saluti ai maggiorenti di Ravenna in vista della partenza? Il presidio è indetto a sostegno dell’udienza che si terrà subito dopo, dalle 13.30.

Ravenna in Comune continua a esprimere solidarietà e sostegno a questa lotta, che poi è la stessa per la conservazione dei pini di via Maggiore e per contrastare gli abbattimenti che si sono un po’ ovunque diffusi da quando de Pascale ha esplicitato il proprio odio verso i pini («Il pino non è idoneo all’ambito urbano. Bisognerà arrivare alla loro sostituzione, non ripiantandoli quando vengono rimossi»: è il suo programma). E il fatto che, finalmente, sia in partenza da Ravenna non significa per questo che stia per arrestarsi la mattanza di alberi sani: resta comunque in carica il suo sostituto Attila, quell’assessore Gallonetto dei 5stelle che non ha un programma molto diverso. «Io intervengo con l’abbattimento» ha confessato pubblicamente.

Ravenna in Comune invita ad intervenire quante e quanti condividono l’idea che gli alberi si debbano abbattere solo in situazioni estreme e non siano sostituibili come fossero fittoni in pietra. Non lasciamo sole e soli coloro che mettendosi in gioco in prima persona stanno compiendo un gesto rilevante per il futuro della nostra comunità.”