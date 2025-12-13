Si è svolta questa mattina, sabato 13 dicembre, nell’Aula magna del Liceo Scientifico A. Oriani di Ravenna la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Liceo Scientifico A. Oriani con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, partner storico della scuola in numerosi progetti educativi.

Le borse di studio sono state assegnate sulla base di una graduatoria interna, che ha premiato gli studenti con le medie più alte conseguite nell’anno scolastico precedente, tutte comprese tra 9.50 e 9.82.

Gli studenti premiati sono:

Gaia Ravaioli , classe 2ªC

Lorenzo Bosi , classe 4ªA

Clara Emiliani , classe 4ªA

Sara Morigi , classe 4ªC

Katia Farabegoli, classe 5ªASA

Durante la cerimonia, i membri dell’Associazione hanno letto le motivazioni legate alle singole borse di studio, dedicate ad ex docenti ed ex studenti dell’istituto. Presenti in Aula magna numerosi studenti, insegnanti e genitori, che hanno accompagnato le cinque eccellenze in questo importante momento di riconoscimento.