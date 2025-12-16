Ieri mattina, nel corso di una breve ma significativa cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, Colonnello Andrea Lachi, ha salutato a nome di tutta l’Istituzione i militari che a breve lasceranno il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

I Carabinieri prossimi al pensionamento sono: il Luogotenente Carica Speciale Vittorio La Porta, in servizio presso il Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale; il Luogotenente Carica Speciale Vittorio Bracconeri, addetto al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale; il Luogotenente Carica Speciale Bruno Vivaldo, Comandante della Stazione Carabinieri di Solarolo; l’Appuntato Scelto Carica Speciale Roberto Dradi, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Ravenna; e gli Appuntati Scelti Carica Speciale Giancarlo Gregorio e Luciano Sartacci, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Bagnara di Romagna.

Nel corso della cerimonia sono state inoltre conferite importanti onorificenze per il servizio prestato: la Medaglia d’oro al Merito di Lungo Comando al Luogotenente Carica Speciale Lorenzo Cimatti, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Lugo, e la Medaglia d’argento al Merito di Lungo Comando al Maresciallo Maggiore Marco D’Alatri, Comandante della Stazione Carabinieri di Lugo.

Un momento di riconoscimento e gratitudine per l’impegno, la professionalità e il servizio reso all’Arma e alla collettività nel corso degli anni.