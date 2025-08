Continuano i controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato di Ravenna, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, secondo quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le operazioni si concentrano in particolare sul litorale ravennate e sulla zona della stazione ferroviaria, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di mala-movida e microcriminalità.

Nella serata di ieri, gli agenti hanno effettuato controlli ai Giardini Speyer, identificando una ventina di persone. Alcuni individui sono risultati avere precedenti di polizia. Tra loro, un cittadino nigeriano irregolare è stato accompagnato presso un Centro di Primo Rimpatrio, a seguito degli accertamenti.

Sempre nell’ambito delle attività di controllo del territorio, nei giorni scorsi l’Ufficio Immigrazione della Questura ha dato esecuzione a un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino albanese irregolare. L’uomo è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna, da dove è stato rimpatriato nel suo Paese d’origine.