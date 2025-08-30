Un intervento per una lite tra cittadini stranieri nella zona dei Giardini Speyer si è trasformato in un’operazione antidroga conclusa con un arresto.

Nel pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione al 112 di un residente, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna sono giunti sul posto, individuando un gruppo di persone che alla vista della pattuglia ha tentato la fuga.

Uno dei giovani è stato notato disfarsi di alcuni involucri di cellophane prima di essere fermato. La perquisizione ha permesso di rinvenire diverse dosi di hashish, mentre il recupero degli involucri ha portato alla scoperta di ulteriore sostanza stupefacente, per un totale di circa 70 grammi.

Il 26enne straniero, già noto per precedenti di polizia, è stato accompagnato in caserma e arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Nella mattinata odierna è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna, che ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia.

L’operazione si inserisce nei controlli straordinari messi in atto dall’Arma nelle zone considerate più sensibili della città, come la stazione ferroviaria e i Giardini Speyer.