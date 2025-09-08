“Sabato mattina, alle prime ore dell’alba, la stazione ferroviaria di Ravenna è stata teatro di un episodio spiacevole che ha visto coinvolto un giovane pugile professionista, Bekim Arapi, atleta della Boxing Gym di Ravenna.

Il ragazzo, che alle 5.05 era in partenza per Reggio Emilia per seguire un corso da aspirante tecnico federale – con l’obiettivo di poter un giorno dare il proprio contributo come allenatore in palestra – è stato avvicinato da un uomo di origine straniera che lo ha ostacolato mentre cercava di salire le scale per raggiungere il binario.

Arapi ha tentato di evitare ogni discussione allontanandosi e dirigendosi verso un’altra scala, ma è stato improvvisamente aggredito alle spalle. A quel punto, l’atleta si è girato e, nel tentativo di difendersi, ha reagito con un rapido colpo, riuscendo a divincolarsi e a mettersi in salvo all’esterno della stazione.

L’aggressore, poco dopo, si sarebbe allontanato senza ulteriori conseguenze. Bekim Arapi, invece, è riuscito comunque a prendere il treno successivo, nonostante un piccolo taglio riportato a una mano durante la colluttazione.

«Per fortuna che era un pugile ed è riuscito a difendersi – hanno commentato dalla palestra – perché se si fosse trattato di un ragazzo qualunque, senza preparazione, non sappiamo come sarebbe potuta finire».

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori della stazione, soprattutto perché avvenuto in un orario in cui la struttura era quasi deserta.”