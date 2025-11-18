Momenti di paura ieri sera a Ravenna, verso le 20, nella zona compresa tra la stazione ferroviaria e i giardini Speyer. Un giovane straniero, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a creare scompiglio lungo la strada, rovesciando alcuni cartelli stradali e scaraventando a terra un bidone della spazzatura.

L’escalation è culminata quando il ragazzo ha raccolto una grossa pietra e l’ha lanciata con forza contro la vetrata della pensilina del bus, dove in quel momento alcuni passeggeri stavano attendendo l’arrivo della corriera. La lastra di vetro è andata completamente in frantumi, costringendo le persone presenti a fuggire per mettersi al riparo.

Alcuni testimoni hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato e fermato l’autore dei danneggiamenti. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Non si registrano feriti, ma l’episodio ha provocato paura e sconcerto tra i presenti. Le indagini proseguono per chiarire le motivazioni del gesto e verificare eventuali precedenti del giovane.