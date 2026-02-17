Notte movimentata a Ravenna, dove un furto all’interno di un supermercato si è trasformato in rapina impropria con violenza ai danni dei Carabinieri. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un cittadino straniero sorpreso mentre usciva furtivamente dal punto vendita con la refurtiva.

L’intervento è scattato nella notte del 16 febbraio, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, transitando nei pressi dell’esercizio commerciale, è stata allertata dal suono dell’allarme proveniente dal supermercato.

Giunti immediatamente sul posto, i Carabinieri hanno intercettato un uomo completamente travisato e vestito con abiti scuri, intento ad allontanarsi dal retro del negozio con due zaini colmi di merce. Alla vista dei militari ha tentato una fuga precipitosa a bordo di una bicicletta.

Raggiunto dopo pochi metri, ha reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, spintonando i Carabinieri e dando vita a una colluttazione. Nonostante l’aggressività, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza. Uno degli operanti ha riportato lievi lesioni a seguito dello scontro.

La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l’intera refurtiva: generi alimentari e numerose bottiglie di superalcolici, nascosti negli zaini. La merce è stata restituita ai responsabili del supermercato.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza per rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso il Comando Compagnia di via Sandro Pertini.

Nella mattinata successiva, il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.